رسميًا.. اعتماد بطولة الأندية الخليجية بنظام الذهاب والإياب
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسميا إقامة بطولة الأندية الخليجية وذلك في نسختها الأولى خلال الفترة من 24 سبتمبر و حتى 25 أبريل من العام المقبل 2025.
ومن المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب بين الأندية وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الخميس في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي تناول العديد من الملفات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ، والسيد جاسم الرميحي الأمين العام.
وانطلق اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق بإقرار استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين (خليجي 26) وذلك خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، كما تضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية التي زارت الكويت مطلع الشهر الحالي.
وأقر اجتماع المكتب التنفيذي الموافقة على إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عاما و التي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال شهر اكتوبر من العام الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جملة المقترحات التي رفعتها لجنة المسابقات بالاتحاد والتي سترسم رزنامة الأحداث بالنسبة لاتحاد كأس الخليج العربي في الفترة المقبلة، من بين هذه المقترحات إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات بالاضافة إلى إقامة بطولة المنتخبات النسائية و بطولات خاصه بالفئات السنية.