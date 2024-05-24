رسميًا.. اعتماد بطولة الأندية الخليجية بنظام الذهاب والإياب

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسميا إقامة بطولة الأندية الخليجية وذلك في نسختها الأولى خلال الفترة من 24 سبتمبر و حتى 25 أبريل من العام المقبل 2025.

ومن المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب بين الأندية وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الخميس في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي تناول العديد من الملفات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ، والسيد جاسم الرميحي الأمين العام.

وانطلق اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق بإقرار استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين (خليجي 26) وذلك خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، كما تضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية التي زارت الكويت مطلع الشهر الحالي.