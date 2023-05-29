ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يفوز على يوفنتوس ويضمن مقعده بدوري أبطال أوروبا

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وأخفق يوفنتوس المرهق في إدراك التعادل بملعبه وسط صيحات استهجان من جماهيره.

ويملك ميلان صاحب المركز الرابع 67 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلانتا سادس الترتيب قبل آخر جولة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع ولديه 59 نقطة.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل نابولي مع بولونيا 2-2، وفيرونا مع إمبولي 1-1، وفوز ليتشي على مونزا 1 - صفر، ولاتسيو على كريمونيزي 3 - 2.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: