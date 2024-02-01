تحديد موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات

وبعد أن خسر 3/4 أمام الهلال في كأس موسم الرياض، يلعب إنتر ميامي، اليوم الخميس، أمام النصر في ثاني المباريات.

وسبق أن تواجه ميسي ورونالدو في كأس موسم الرياض، في يناير2023، عندما كان ميسي مع باريس سان جيرمان، حيث فاز فريقه 5/4 على نجوم الهلال والنصر.

ووقتها سجل رونالدو هدفين لنجوم الهلال والنصر، وسجل ميسي هدفا لباريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الفيحاء، في 14 فبراير، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث من المتوقع أن يكون رونالدو جاهزًا تمامًا للعب.

وشارك رونالدو هذا الموسم في 25 مباراة مع النصر سجل فيها 24 هدفًا، وصنع 11.

وسجل كريستيانو رونالدو 20 هدفًا في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال آسيا.