تحديد موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات
أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي غياب مواطنه الهداف كريستيانو رونالدو عن مواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض، للإصابة.
وحدد كاسترو موعد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات، وقال في تصريحات قبل مواجهة إنتر ميامي: "رونالدو الآن في آخر فترات التعافي وقد يعود بعد 5 أيام ولا يمكن أن يلعب اليوم".
وكانت الجماهير تترقب مواجهة جديدة بين رونالدو ومنافسه التقليدي ليونيل ميسي، لكن البرتغالي سيغيب بسبب الإصابة.
وبعد أن خسر 3/4 أمام الهلال في كأس موسم الرياض، يلعب إنتر ميامي، اليوم الخميس، أمام النصر في ثاني المباريات.
وسبق أن تواجه ميسي ورونالدو في كأس موسم الرياض، في يناير2023، عندما كان ميسي مع باريس سان جيرمان، حيث فاز فريقه 5/4 على نجوم الهلال والنصر.
ووقتها سجل رونالدو هدفين لنجوم الهلال والنصر، وسجل ميسي هدفا لباريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع الفيحاء، في 14 فبراير، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث من المتوقع أن يكون رونالدو جاهزًا تمامًا للعب.
وشارك رونالدو هذا الموسم في 25 مباراة مع النصر سجل فيها 24 هدفًا، وصنع 11.
وسجل كريستيانو رونالدو 20 هدفًا في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال آسيا.