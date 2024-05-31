مانشستر سيتي ينقضّ على نجم ريال مدريد

أكدت تقارير إخبارية إنجليزية وإسبانية أن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأربع الأخيرة ينظر بترقب كبير لمآل الجدل الدائر بين النجم البرازيلي رودريغو وفريقه ريال مدريد والذي قد يأخذ منعطفا حاسما خلال صائفة 2024.

وبعدما يخوض رودريغو مع الفريق الملكي نهائي دوري أبطال أوروبا السبت أمام بروسيا دورتموند، ستُفتح أبواب الجدل على مصراعيها بين رودريغو وإدارة فلورنتينو بيريز باعتبار قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ملعب سان تياغو بيرنابيو فضلا عن تصريحات المهاجم البرازيلي الأخيرة والتي اعتبرها الملاحظون مؤشرا لاندلاع أزمة جديدة بين الطرفين.

وذكرت التقارير أن السيتي سينتظر ما سيحدث بين ريال مدريد ورودريغو، للانقضاض على الصفقة وضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما، على الرغم من أن عقده مع النادي لا يزال ساريا حتى آخر يونيو 2028.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA) أن ريال مدريد يعلم جيدا أن السيتي مهتم برودريغو، وفي الوقت نفسه فإن رودريغو يريد البقاء، و امسؤولو النادي يريدون أيضًا أن يستمر في الدفاع عن ألوان الملكي، ولكنهم يبحثون في الوقت نفسه عن استقرار المجموعة.