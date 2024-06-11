5 لاعبين ضمنوا مكانهم في تشكيلة برشلونة مع هانز فليك
تواجد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في النادي الكتالوني، حيث اجتمع بالمدير الرياضي، ديكو، من أجل التخطيط للموسم المقبل.
وبعد أن كان مقررًا أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم المقبل في 8 يوليو المقبل، عندما كان تشافي هرنانديز هو المدير الفني، فإن المدرب الألماني سيقرر موعد بداية التدريبات، فضلاً عن اللاعبين المزمع التعاقد معهم، وكذلك تحديد قائمة الراحلين.
ومع وجود العديد من أعمدة الفريق الأساسيين، حاليًا، في مهمة مع منتخباتهم الوطنية، ومع اقتراب بطولتي يورو 2024، وكوبا أمريكا من الانطلاق، لن يحصل المدرب الألماني على الكثير من الوقت لنقل أفكاره إلى غرفة الملابس قبل بداية الموسم الجديد.
ومع ذلك، في هذه المرحلة، من المتوقع أن يكون لدى فليك فكرة جيدة عن اللاعبين الذين يضع ثقته فيهم كخيارات أساسية لا جدال فيها.
وفيما يلي نرصد قائمة بخمسة أسماء من المرجح أن يثق بهم فليك دون تردد مع تجمع انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني في أغسطس.
مارك أندريه تير شتيغن
سيستمر تير شتيغن كحارس مرمى برشلونة الأول، وعلى الرغم من وجود تساؤلات حول جودته في كثير من الأحيان، إلا أن مارك أندريه تير شتيغن كان الاسم الأول في تشكيلة فريق برشلونة منذ سنوات وحتى الآن.
في الواقع، كان حارس المرمى الألماني قريبًا جدًا من الفوز بجائزة زامورا للمرة الثانية على التوالي في الموسم الماضي على الرغم من خضوعه لعملية جراحية، وكان استثنائيًا للفريق بعد عودته من الإصابة.
في 28 مباراة بدأها في الدوري مع برشلونة، حافظ تير شتيغن على 15 شباكًا نظيفًا، وحافظ على متوسط 2.7 تصدي في المباراة، علاوة على ذلك، سجل أيضًا شباكين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.
كانت هناك تساؤلات حول مستقبل حارس المرمى وتكهنات بانتقاله إلى الدوري السعودي، ومن البديهي أن نقول إن الألماني سيكون لاعبًا أساسيًا منتظمًا في برشلونة في الموسم المقبل، خاصة بالنظر إلى عدم قدرة النادي على جلب بديل.
بيدري
لم تكن جودة بيدري موضع شك أبدًا، لقد أظهر الشاب دائمًا جودة يمكن أن تحسم المباريات في لمسات مميزة، لكن الإصابات كانت عنق الزجاجة بالنسبة له لتحقيق النجاح.
ومن المتوقع أن يؤدي وصول فليك ونظام التدريب الصارم الذي يتبعه إلى تخفيف معاناة العديد من أعضاء الفريق من تاريخهم الطويل في الإصابات، ومن بينهم بيدري.
وإذا عاد حقًا إلى أفضل مستوياته، سيصبح بيدري أحد أبرز لاعبي برشلونة، إن لم يكن أهمهم، على أرض الملعب، لقد أثبت في المباريات الأخيرة مع إسبانيا حيث يقترب من أفضل مستوياته، وقد يكون الموسم المقبل هو الوقت المناسب للتألق.
أليخاندرو بالدي
عندما انتشرت أخبار وصول فليك لأول مرة في برشلونة، كان هناك حماس ملموس بشأن آفاق تطور لاعب واحد، وهو أليخاندرو بالدي.
بعد استبعاده لفترة كبيرة من الموسم الماضي بسبب الإصابة، سيكون الظهير الأيسر حريصًا على استعادة مكانه في الملعب تحت قيادة المدير الجديد في فترة ما قبل الموسم، وغني عن القول إنه لم يكن ليطلب مدربًا أفضل من فليك.
وقام المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بتطوير ألفونسو ديفيز إلى المستوى الذي وصل إليه في مركز الظهير الأيسر خلال فترة عمله في الدوري الألماني، وبالدي ليس بعيدًا عن كونه صاحب ملف شخصي مشابه.
في نظام يُمنح فيه الظهيران حرية الانطلاق في الهجوم وتحمل المزيد من المسؤولية، يمكن القول إن نجم "لا ماسيا" سيكون أحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل المدرب في أغسطس.
روبرت ليفاندوفسكي
كما يقال، كان رفض تشافي لاستيعاب روبرت ليفاندوفسكي في خططه أحد الأسباب الرئيسة وراء قرار هوان لابورتا بإقالته.
وكانت خبرة هانز فليك في العمل سابقًا مع المهاجم البولندي وخبرته في استخراج الأفضل منه، بالمثل، أحد العوامل التي مهدت لتعيينه.
وأكمل النجم المخضرم موسم 2023-24 في الدوري الإسباني برصيد 19 هدفًا في 35 مباراة على الرغم من معاناته في وقت مبكر من الموسم، ورغم إصابته، حاليًا، مع منتخب بولندا، لكن تعافيه سيكون أحد الأمور التي يتابعها فليك عن كثب، حيث سيكون النجم البولندي لاعبًا أساسيًا لا شك فيه في تشكيلته.
لامين يامال
اللاعب الأخير في القائمة هو ربما أكبر إيجابية لبرشلونة وأكثر صانعي الفارق أهمية على أرض الملعب من الموسم الماضي، في سن 16 عامًا فقط.
قد لا يتذكر التاريخ موسم برشلونة 2023-24 كواحد من أعظم المواسم التي خاضها النادي من حيث النتائج، ومع ذلك، سيُذكر بأنه العام الذي أصبح فيه لامين يامال اسمًا مألوفًا، وحصل على مركز أساس في الفريق الأول.
في الموسم المقبل، سيستفيد فليك بالتأكيد من اللاعب الشاب كبداية مضمونة على الجناح الأيمن، حيث يوجد عدد قليل من اللاعبين أفضل من اللاعب الشاب في مركزه في الوقت الحالي.
سيكون الاهتمام الوحيد هو عمر يامال، وضرورة تنظيم الدقائق لتجنب الانتكاسات الجسدية.