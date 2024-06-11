5 لاعبين ضمنوا مكانهم في تشكيلة برشلونة مع هانز فليك

تواجد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في النادي الكتالوني، حيث اجتمع بالمدير الرياضي، ديكو، من أجل التخطيط للموسم المقبل.

وبعد أن كان مقررًا أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم المقبل في 8 يوليو المقبل، عندما كان تشافي هرنانديز هو المدير الفني، فإن المدرب الألماني سيقرر موعد بداية التدريبات، فضلاً عن اللاعبين المزمع التعاقد معهم، وكذلك تحديد قائمة الراحلين.

ومع وجود العديد من أعمدة الفريق الأساسيين، حاليًا، في مهمة مع منتخباتهم الوطنية، ومع اقتراب بطولتي يورو 2024، وكوبا أمريكا من الانطلاق، لن يحصل المدرب الألماني على الكثير من الوقت لنقل أفكاره إلى غرفة الملابس قبل بداية الموسم الجديد.

ومع ذلك، في هذه المرحلة، من المتوقع أن يكون لدى فليك فكرة جيدة عن اللاعبين الذين يضع ثقته فيهم كخيارات أساسية لا جدال فيها.

وفيما يلي نرصد قائمة بخمسة أسماء من المرجح أن يثق بهم فليك دون تردد مع تجمع انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني في أغسطس.