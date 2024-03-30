خطوة واحدة تفصل إتمام صفقة ريال مدريد وديفيز

كشفت صحيفة "أس" أن خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع المدافع الكندي ألفونسو ديفيز.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن الاتفاقية بين الطرفين تمت عمليا رغم أنه لا يزال يتعين الانتهاء من بعض "التفاصيل الصغيرة"، إلا أن كلا الطرفين يؤكدان أنها لن تشكل مشكلة.

وأوضحت أن الشيء الوحيد الذي يفصل ديفيز عن الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هو أن يتفق ريال مدريد وبايرن ميونخ على سعر الصفقة.

لكن هذا الأمر لن يكون سهلا؛ لأن مواقف الناديين لا تزال متباعدة، حيث يريد ريال مدريد دفع 25 مليون يورو تقريبًا، مع إمكانية الوصول إلى 30 مليون يورو.

في حين يطلب بايرن ميونخ 50 مليون يورو رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.