خطوة واحدة تفصل إتمام صفقة ريال مدريد وديفيز
كشفت صحيفة "أس" أن خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع المدافع الكندي ألفونسو ديفيز.
ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن الاتفاقية بين الطرفين تمت عمليا رغم أنه لا يزال يتعين الانتهاء من بعض "التفاصيل الصغيرة"، إلا أن كلا الطرفين يؤكدان أنها لن تشكل مشكلة.
وأوضحت أن الشيء الوحيد الذي يفصل ديفيز عن الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هو أن يتفق ريال مدريد وبايرن ميونخ على سعر الصفقة.
لكن هذا الأمر لن يكون سهلا؛ لأن مواقف الناديين لا تزال متباعدة، حيث يريد ريال مدريد دفع 25 مليون يورو تقريبًا، مع إمكانية الوصول إلى 30 مليون يورو.
في حين يطلب بايرن ميونخ 50 مليون يورو رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.
وقالت "أس" إن النقطة المهمة هي أنه، لأسباب عديدة، يبدو أن الناديين محكوم عليهما بالتفاهم، خاصة أن ديفيز يريد اللعب لريال مدريد.
وذكرت الصحيفة أن ديفيز الذي يبلغ من العمر 23 عاماً ومع إقامة نهائيات كأس العالم 2026 في بلاده كندا (بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمكسيك)، يدرك أنه يواجه فترة الخمس سنوات الذهبية في مسيرته الرياضية.
ورغم ذلك لا يبدو أن بايرن ميونخ يستسلم، حيث يصر النادي البافاري على التجديد لديفيز، رغم أنه غير مستعد لدفع ما يطلبه اللاعب.
ووضع ديفيز شرطًا للاستمرار بالحصول على راتب إجمالي قدره 20 مليون يورو لكل موسم في حين يعرض بايرن ميونخ 14 مليون يورو.
وبدا أن صبر بايرن ميونخ بدأ ينفد لدرجة أنه منح اللاعب أسبوعين لحسم مستقبله.
وأثار هذا الأمر غضب وكيل ديفيز، الذي قال: "الآن يعطوننا إنذارًا نهائيًا؟ ليس عادلا، قبل عام كنا على وشك التوصل إلى اتفاق تجديد، وتم استبدال مجلس الإدارة ولم نسمع أي شيء مرة أخرى".