مرشح مفاجئ لرئاسة النصر السعودي ويضم أسطورة إلى قائمته

وفي وقت سابق قرر إبراهيم المهيدب؛ المقرّب من سعود آل سويلم، الترشح لرئاسة النادي خلال الموسم المقبل، خلفًا لمسلي آل معمر.

وبحسب فضاية "SSC"، فإن بعض رجال النصر المؤثرين، اجتمعوا مع مجلس إدارة شركة النادي، في وقت سابق، وقاموا بترشيح إبراهيم المهيدب لرئاسة النادي.

كما حصل المهيدب على وعود من أعضاء شرف ورجال النادي بالدعم الكامل، خاصة أنه مقرّب من سعود آل سويلم رئيس النادي الأسبق.

وانتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.

وكان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة؛ إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم، ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها الصيف الماضي.