نجم الهلال السعودي على أعتاب الدوري البرازيلي.. ونيمار كلمة السر
اقترب أحد نجوم الهلال السعودي من الرحيل للدوري البرازيلي في الموسم المقبل.
وحقق الهلال لقب دوري روشن السعودي، بجانب تتويجه بلقب السوبر المحلي وأيضاً لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكشفت شبكة UOL البرازيلية عن رغبة كروزيرو في ضم اللاعب ميشيل ديلغادو نجم الهلال.
وأشارت إلى أن الهلال طلب 8 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات ديلغادو إلى النادي البرازيلي، في الموسم المقبل.
ويحاول مسؤولو كروزيرو تخفيض مطالب الهلال للاستغناء عن اللاعب، خاصة أن الفريق السعودي يحتاج لرفع اسم ديلغادو لقيد مواطنه نيمار في الموسم المقبل.
وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن ديلغادو يرغب في العودة إلى الدوري البرازيلي في الموسم المقبل.
وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في أكتوبر الماضي، بتصفيات كأس العالم 2026.
ويسعى الهلال السعودي لإتمام بعض الصفقات لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، ويأمل استعادة لقب دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بعد تجديد عقد مدربه البرتغالي خورخي خيسوس.