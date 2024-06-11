نجم الهلال السعودي على أعتاب الدوري البرازيلي.. ونيمار كلمة السر

ويحاول مسؤولو كروزيرو تخفيض مطالب الهلال للاستغناء عن اللاعب، خاصة أن الفريق السعودي يحتاج لرفع اسم ديلغادو لقيد مواطنه نيمار في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن ديلغادو يرغب في العودة إلى الدوري البرازيلي في الموسم المقبل.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في أكتوبر الماضي، بتصفيات كأس العالم 2026.