الإمارات.. تأجيل مباريات الجمعة والسبت والأحد لمختلف المسابقات

أعلن الاتحاد الإمارات تأجيل مباريات، يوم غدٍ الجمعة، ويومي السبت والأحد المقبلين، بسبب الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان: "تأجيل مباريات مسابقات اتحاد الكرة المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد".

وأضاف: "نظرًا للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة خلال هذه الأيام، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تأجيل جميع المباريات المقررة يوم غدٍ الجمعة، ويومي السبت والأحد المقبلين، لمختلف المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة".

وختم: "سيتم تحديد موعد المباريات المؤجلة لاحقًا".

وكان من المقرر أن يلعب، غدًا الجمعة، الإمارات مع البطائح، وحتا مع شباب الأهلين، وبني ياس أمام عجمان.

ويتصدر الوصل جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 39 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بـ 8 نقاط عن العين الذي لعب 14 مباراة.