رفض طعن مورينيو ضد إيقافه مباراتين في الدوري الإيطالي
رفضت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية، اليوم الجمعة، طعن جوزيه مورينيو مدرب روما ضد إيقافه مباراتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد الاعتراض على طرده في خسارة فريقه 2-1 أمام كريمونيزي، في أواخر فبراير/ شباط الماضي.
وتقرر تغريم مورينيو 10 آلاف يورو (10656 دولارًا) وسيغيب عن المنطقة الفنية أمام ساساولو، بعد غدٍ الأحد، ولاتسيو في 19 مارس الجاري.
وتمكن المدرب البرتغالي من قيادة فريقه من المنطقة الفنية في الفوز 1-صفر على يوفنتوس، يوم الأحد الماضي، بعد تعليق العقوبة إثر تقدمه بالطعن.
وصدر قرار، في وقت سابق، بإيقاف مورينيو لمباراتين، وتغريمه 10 آلاف يورو بعد انفعاله بقوة عقب طرده في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام كريمونيزي المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وكشفت رابطة الدوري الإيطالي في بيان، أن عقوبة مورينيو كانت بسبب "دخوله في جدل عنيف واستفزاز بعد قرار الحكم في الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد".
وأضافت: "ولدخوله أيضًا غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام في نهاية المباراة، على الرغم من أنه مصرح له بذلك، وتوجيهه عبارات حادة وإهانات للحكم الرابع".
ويحتل روما المركز الرابع في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث.