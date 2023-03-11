رفض طعن مورينيو ضد إيقافه مباراتين في الدوري الإيطالي

وتقرر تغريم مورينيو 10 آلاف يورو (10656 دولارًا) وسيغيب عن المنطقة الفنية أمام ساساولو، بعد غدٍ الأحد، ولاتسيو في 19 مارس الجاري.

وتمكن المدرب البرتغالي من قيادة فريقه من المنطقة الفنية في الفوز 1-صفر على يوفنتوس، يوم الأحد الماضي، بعد تعليق العقوبة إثر تقدمه بالطعن.

وصدر قرار، في وقت سابق، بإيقاف مورينيو لمباراتين، وتغريمه 10 آلاف يورو بعد انفعاله بقوة عقب طرده في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام كريمونيزي المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.