رد صادم من رونالدو على جيسوس بعد توعده فريق النصر (فيديو)
يكفي النصر، التعادل لتحقيق اللقب بينما يحتاج الهلال الفوز.
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كواليس الحوار الذي دار بين كريستيانو رونالدو قائد النصر وجورجي جيسوس مدرب الهلال.
وانتشر مقطع فيديو جمع آل الشيخ ورونالدو وجيسوس دون معرفة ما يدور خلاله.
وقال آل الشيخ لقناة إم بي سي أكشن :"جيسوس قال سنفوز على النصر 3/0، فرد عليه رونالدو :"في البلايستشين".
وتقام مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال الجديد.
ويكفي النصر، التعادل لتحقيق اللقب بينما يحتاج الهلال الفوز.
ويحتل إنتر ميامي الأمريكي المركز الأخير في البطولة بعدما خسر مباراتيه أمام الهلال والنصر على الترتيب.
وسيشارك كريستيانو رونالدو أساسيًّا في المباراة التي ستقام مساء اليوم بعد تعافيه من الإصابة، وفقًا لتصريحات لويس كاسترو مدرب الفريق.