رد صادم من رونالدو على جيسوس بعد توعده فريق النصر (فيديو)

ويكفي النصر، التعادل لتحقيق اللقب بينما يحتاج الهلال الفوز.

ويحتل إنتر ميامي الأمريكي المركز الأخير في البطولة بعدما خسر مباراتيه أمام الهلال والنصر على الترتيب.

وسيشارك كريستيانو رونالدو أساسيًّا في المباراة التي ستقام مساء اليوم بعد تعافيه من الإصابة، وفقًا لتصريحات لويس كاسترو مدرب الفريق.