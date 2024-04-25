بفضل مبابي.. ديمبيلي يكسر نحسا طارده طيلة 6 سنوات!

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في الاقتراب خطوة جديدة من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى وذلك بعد أن هز شباك مضيفه لوريون بأربعة أهداف لواحد في الجولة 29 من المسابقة تداول على تسجيلها بالتساوي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي بثنائية لكليهما.

وإذا كان النجم المرتقب وصوله إلى ريال مدريد الصيف المقبل قد تعود على هز شباك الخصوم دون هوادة، فإن ديمبيلي نجح مساء الأربعاء في كسر نحس رافقه طيلة 6 سنوات كاملة وتحديدا منذ موسمه الأول في برشلونة (2017 ـ 2018).

وسجل ديمبيلي أمام لوريون، هدفين في مباراة واحدة في مسيرته سواء مع فريقه السباق برشلونة أو الحالي بي آس جي وذلك للمرة الأولى منذ 9 مايو 2018.

ويعود الفضل في تسجيله هدفين لزميله مبابي الذي منحه ذلك الامتياز حينما قام بعمل كبير من الجهة اليسرى لهجوم فريقه، وتجاوز كل المدافعين قبل أن يضع الكرة تقريبًا على بعد مترين من المرمى ليودعها ديمبيلي الشباك محرزًا الهدف الثالث لفريقه حتى ذلك الوقت والثاني له في المواجهة.