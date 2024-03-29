ديميتروف يهزم ألكاراز ويتقدم لنصف نهائي ميامي للتنس
تأهل البلغاري جريجور ديميتروف إلى الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد الفوز الليلة الماضية 6-2 و6-4 على الإسباني كارلوس ألكاراز لتتبخر فرصة المصنف الأول في الجمع بين لقبي بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة هذا العام.
ونجح المصنف 11 في البطولة ديميتروف في حصد 77% من نقاط إرساله الأول مقابل 56 في المئة لألكاراز.
وحقق ديميتروف الفوز رغم مواجهته خمس نقاط لكسر إرساله لكنه نجا من أربع منها وكسر إرسال ألكاراز أربع مرات خلال المباراة التي استمرت 92 دقيقة.
وكانت الهزيمة قاسية على ألكاراز الذي وصل إلى ميامي وكله ثقة بالنفس بعد تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز قبل 11 يوما لكنه فشل في أن يصبح أول لاعب يحرز اللقبين المتتاليين منذ أن فعلها السويسري روجر فيدرر في 2017.
وسيلتقي ديميتروف في قبل النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع في البطولة الذي تأهل بعد الفوز على المجري المتألق فابيان ماروجان 6-3 و7-5.
وأدى زفيريف بقوة أمام إرسال ماروجان ونجح في ثلاث من سبع فرص لكسر الإرسال أتيحت له وأحرز 80 في المئة من نقاط إرساله الأول ليصعد إلى المربع الذهبي بالبطولة التي لم يخسر فيها أي مجموعة حتى الآن.
ورغم عدم خسارة أي مجموعة في البطولة التي تقام وسط أجواء عاصفة فإن مواجهة ماروجان كانت تشكل مهمة صعبة أمام زفيريف، إذ فجر اللاعب المجري أكثر من مفاجأة في مشاركته الأولى بالبطولة بالفوز على اثنين من المصنفين العشرة الأوائل على العالم، وهما هولجر رونه وأليكس دي مينو، في طريقه إلى دور الثمانية.
وتأهل زفيريف اليوم إلى الدور قبل النهائي في ميامي للمرة الأولى منذ أن أحرز المركز الثاني بها في 2018.