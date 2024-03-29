ديميتروف يهزم ألكاراز ويتقدم لنصف نهائي ميامي للتنس

ونجح المصنف 11 في البطولة ديميتروف في حصد 77% من نقاط إرساله الأول مقابل 56 في المئة لألكاراز.

وحقق ديميتروف الفوز رغم مواجهته خمس نقاط لكسر إرساله لكنه نجا من أربع منها وكسر إرسال ألكاراز أربع مرات خلال المباراة التي استمرت 92 دقيقة.

وكانت الهزيمة قاسية على ألكاراز الذي وصل إلى ميامي وكله ثقة بالنفس بعد تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز قبل 11 يوما لكنه فشل في أن يصبح أول لاعب يحرز اللقبين المتتاليين منذ أن فعلها السويسري روجر فيدرر في 2017.

وسيلتقي ديميتروف في قبل النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع في البطولة الذي تأهل بعد الفوز على المجري المتألق فابيان ماروجان 6-3 و7-5.