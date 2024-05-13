تعليق مثير من محمد نور على أزمة الممر الشرفي من النصر السعودي للهلال (فيديو)
دخل محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، على خط الجدل الدائر بشأن مطالبة لاعبي النصر السعودي بتنفيذ ممر شرفي لنجوم الهلال، في المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء الجمعة المقبل، في الدوري السعودي للمحترفين.
وتوج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء السبت، للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.
وستكون أول مباراة للهلال بعد التتويج بالدوري السعودي أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ32 للبطولة المحلية على ملعب "الأول بارك" معقل "العالمي".
ومن العادة السنوية أن يتم تنظيم ممر شرفي للفريق المتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، وهو ما يحدث في معظم الدوريات الأوروبية أو العربية.
وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "هذه ليس عادة في دورينا، والله ما في ممر شرفي لو مهما حدث، وفي ناس ما يشجعوا الهلال إلا وقت هذه المباراة والعكس صحيح".
ورد عليه حسين عبد الغني، نجم النصر السابق، قائلًا: "هو أمر غير موجود في دورينا، وقد حدث مرة واحدة زمان، والتنافسية والغيرة مهمة لمصلحة الدوري خاصة لما يكون "ديربي"، هذا يرفع من شأن الدوري".
إلى ذلك، كشف حساب قناة "الإخبارية" السعودية عبر منصة "إكس"، نقلًا عن مصادر، لم يتم الكشف عنها، أن لاعبي النصر لن يقوموا بعمل ممر شرفي لتحية وتكريم بطل دوري روشن (الهلال) في مباراة الفريقين.
وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، علق بدوره على مطالبات الكثيرين بضرورة قيام لاعبي النصر بعمل ممر شرفي للاعبي الهلال، في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: "هذا أمر يخص النصر وليس لنا أي دخل، هذا قرارهم".
يذكر أن الهلال بات أول فريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يحقق 89 نقطة في موسم واحد، مع العلم بأنه يبتعد في الصدارة حاليًّا بفارق 12 نقطة عن النصر قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.