تعليق مثير من محمد نور على أزمة الممر الشرفي من النصر السعودي للهلال (فيديو)

دخل محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، على خط الجدل الدائر بشأن مطالبة لاعبي النصر السعودي بتنفيذ ممر شرفي لنجوم الهلال، في المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء الجمعة المقبل، في الدوري السعودي للمحترفين.

وتوج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء السبت، للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

وستكون أول مباراة للهلال بعد التتويج بالدوري السعودي أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ32 للبطولة المحلية على ملعب "الأول بارك" معقل "العالمي".

ومن العادة السنوية أن يتم تنظيم ممر شرفي للفريق المتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، وهو ما يحدث في معظم الدوريات الأوروبية أو العربية.