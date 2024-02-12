ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يخطف التعادل بشق الأنفس من غرناطة

وضع لامين يامال أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 14 بتسديدة في المرمى الخالي بعد تمريرة عرضية من جواو كانسيلو عند القائم البعيد.

وأدرك غرناطة التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بفضل تسديدة قوية من ريكارد سانشيز في الزاوية العليا للمرمى.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 60 بإنهاء سهل من فاكوندو بيليستري قبل أن يجعل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة 2-2 بعد تمريرة إيلكاي غوندوغان بعدها بثلاث دقائق.

وأعاد إجناسي ميكيل التقدم لغرناطة بضربة رأس من ارتقاء لأعلى في الدقيقة 66، لكن لامين يامال أدرك التعادل مرة أخرى بتسديدة بعيدة المدى للمرة الثانية في المباراة قبل عشر دقائق على النهاية.