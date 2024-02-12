ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يخطف التعادل بشق الأنفس من غرناطة
ساعدت ثنائية جناح برشلونة لامين يامال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة متقلبة اليوم الأحد.
وضع لامين يامال أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 14 بتسديدة في المرمى الخالي بعد تمريرة عرضية من جواو كانسيلو عند القائم البعيد.
وأدرك غرناطة التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بفضل تسديدة قوية من ريكارد سانشيز في الزاوية العليا للمرمى.
وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 60 بإنهاء سهل من فاكوندو بيليستري قبل أن يجعل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة 2-2 بعد تمريرة إيلكاي غوندوغان بعدها بثلاث دقائق.
وأعاد إجناسي ميكيل التقدم لغرناطة بضربة رأس من ارتقاء لأعلى في الدقيقة 66، لكن لامين يامال أدرك التعادل مرة أخرى بتسديدة بعيدة المدى للمرة الثانية في المباراة قبل عشر دقائق على النهاية.
ويحتل فريق المدرب تشافي هرنانديز المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمس السبت أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.
على الجانب الأخر، رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: