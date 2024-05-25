وفاة مأسوية للاعب نادي الفحيحيل الكويتي للناشئين

توفي اليوم السبت لاعب فريق الناشئين في نادي الفحيحيل الكويتي، ومنتخب الكويت لأقل من 15 عاما، شلاش سيف العجمي؛ بعد حادثة سقوط مأسوية كانت في أعقاب لعبه مع أحد أصدقائه.

ووفقا لما أوردته بعض التقارير الإخبارية، فإن شلاش سيف العجمي، وهو لاعب ناشئ من مواليد سنة 2010 سقط في حالة إغماء بعد تعرضه للاختناق عندما كان بصدد اللعب مع أحد أصدقائه.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوفاة كانت ناتجة عن "مزحة" من أحد أصدقاء اللاعب الراحل الذي اختنق إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.