وفاة مأسوية للاعب نادي الفحيحيل الكويتي للناشئين
توفي اليوم السبت لاعب فريق الناشئين في نادي الفحيحيل الكويتي، ومنتخب الكويت لأقل من 15 عاما، شلاش سيف العجمي؛ بعد حادثة سقوط مأسوية كانت في أعقاب لعبه مع أحد أصدقائه.
ووفقا لما أوردته بعض التقارير الإخبارية، فإن شلاش سيف العجمي، وهو لاعب ناشئ من مواليد سنة 2010 سقط في حالة إغماء بعد تعرضه للاختناق عندما كان بصدد اللعب مع أحد أصدقائه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوفاة كانت ناتجة عن "مزحة" من أحد أصدقاء اللاعب الراحل الذي اختنق إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
ونعى نادي الفحيحيل لاعبه الخلوق في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفحيحيل الرياضي والأسرة الرياضية بأحر التعازي إلى أسرة لاعب نادي الفحيحيل لفريق براعم كرة القدم شلاش سيف العجمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.
ونعى العديد من الأندية الكويتية والهياكل الكروية في الكويت شلاش سيف العجمي الذي كان عنصرا مميزا في منتخب الكويت للناشئين وفي فريقه.