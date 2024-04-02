سر تغيير تصميم الرقم 4 على قمصان منتخب ألمانيا (صور)

وقال الاتحاد الألماني للعبة، في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "الاتحاد الألماني يفحص الأرقام من صفر إلى تسعة، ثم يقدم الأرقام من 1 إلى 26 إلى اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) للمراجعة.

"لم يرَ أي من الأطراف المعنية أي تشابه مع الرمز النازي في عملية تصميم القميص.