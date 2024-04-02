سر تغيير تصميم الرقم 4 على قمصان منتخب ألمانيا (صور)
الاتحاد الألماني يغير تصميم القميص
قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه سيُجرى تغيير تصميم الرقم 4 على قمصان منتخب ألمانيا؛ بسبب مخاوف من تشابه رقم "44" بالرمز الذي كانت تستخدمه وحدات إس.إس النازية.
وظهر القميص الجديد للمنتخب، الذي أُزيح الستار عنه قبل بطولة أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا في يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين، للمرة الأولى خلال فوز ألمانيا 2-صفر على فرنسا، في مباراة ودية في مارس آذار الماضي.
وقال الاتحاد الألماني للعبة، في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "الاتحاد الألماني يفحص الأرقام من صفر إلى تسعة، ثم يقدم الأرقام من 1 إلى 26 إلى اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) للمراجعة.
"لم يرَ أي من الأطراف المعنية أي تشابه مع الرمز النازي في عملية تصميم القميص.