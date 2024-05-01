التعادل يحسم قمة الدوري التونسي بين الترجي والصفاقسي

سقط الترجي التونسي متصدر الدوري الممتاز في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام ضيفه النادي الصفاقسي في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الخامسة والأخيرة ذهابا من مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي للدرجة الأولى.

وبعد تحقيق الهدف الأهم له حتى الآن وهو التأهل لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية بفوزه الجمعة الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، دخل الترجي الرياضي مباراته المتأخرة أمام النادي الصفاقسي لحساب، بهدف تعميق الفارق عن ملاحقيه في أعلى جدول الترتيب.

وشهدت بداية المباراة دخولا قويا من الترجي الذي تجاوز إرهاق المباريات، وكان الأكثر امتلاكا للكرة والأحسن انتشارا على الميدان ليثمر ذلك سريعا هدفا أول في الدقيقة 5 من الهداف رودريغو رودريغاز الذي ألحق حارس النادي الصفاقسي صبري بن حسن بقائمة ضحاياه، مسجلا هدفا جميلا بالرأس بعد تمريرة دقيقة من مواطنه يان ساس إثر كرة ثابتة على يمين مرمى السي آس أس (1 ـ 0).

وفي نهاية الشوط الأول أقصى الحكم لاعب الترجي روجي أهولو، ليدخل الفريق الأحمر والأصفر الفترة الثانية بعشرة لاعبين وهو ما سهل مهمة الصفاقسي الذي استغل مهاجمه الإيفواري ديبي بيرنجي خطأ فادحا في إرجاع الكرة من ياسين مرياح لينجح في معادلة النتيجة بعد أن أحسن مراوغة الحارس مميش ووضع الكرة في الشباك (1 ـ 1).

وشهدت بقية أطوار المباراة سيطرة طفيفة للصفاقسي بفضل الزيادة العددية (11 لاعبا مقابل 10) لكن الارتباك الذي طغى على مهاجميه جعلهم يهدرون بعض الفرص السانحة لتنتهي المواجهة بالتعادل وهو الثاني على التوالي للترجي في مرحلة الذهاب في حين تحسنت نتائج الصفاقسي بشكل طفيف بعد حلول المدرب محمد الكوكي في أول مباراة له مع الفريق.

ورفع الترجي رصيده إلى 14 نقطة فيما أصبح النادي الصفاقسي يملك 5 نقاط لكنه لا يزال في المركز الأخير.