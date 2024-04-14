لاعبات يعترضن على عودة مدرب برازيلي متهم بالتحرش بطريقة لافتة (فيديو)

غطت لاعبات نادي كورنثيانز آذانهن وأفواههن خلال عزف النشيد الوطني للبرازيل قبل مباراة في دوري الكرة النسائية البرازيلي لكرة القدم في مواجهة سانتوس، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على عوة المدرب كلايتون ليما وسط ادعاءات بالتحرش.

وغادر ليما سانتوس في سبتمبر الماضي بعد أن اتهمته 19 لاعبة بالتحرش من خلال خطابات غير معلومة المصدر نشرتها الشبكة الإعلامية البرازيلية "غلوبو جي".