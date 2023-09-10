اليابان تصعق ألمانيا برباعية وديا
حقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على نظيره الألماني، بنتيجة (4-1)، في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم السبت.
وتلاقى المنتخبان في مباراة ودية، في إطار منافسات فترة التوقف الدولي، على ملعب "فولكسفاغن أرينا".
وتقدم منتخب اليابان بهدف سجله اللاعب جونيا إيتو في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.
وتمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل للماكينات في الدقيقة 19، ولكن سرعان ما تقدمت اليابان مرة أخرى بهدف أياسي أويدا في الدقيقة 22.
وقضت اليابان على آمال ألمانيا في إمكانية العودة بعدما سجلت الهدف الثالث عن طريق تاكوما أسانو في الدقيقة 90، ثم جاء الرابع في الدقيقة 92 من خلال أوتاناكا.
وآخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في نوفمبر الماضي، في إطار منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022 حيث خسرت ألمانيا بهدفين لهدف.
ويخوض منتخب ألمانيا مباراة ودية جديدة، يوم الثلاثاء المقبل، ضد فرنسا، بينما تلتقي اليابان مع تركيا في لقاء ودي في اليوم نفسه.