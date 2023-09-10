اليابان تصعق ألمانيا برباعية وديا

حقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على نظيره الألماني، بنتيجة (4-1)، في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وتلاقى المنتخبان في مباراة ودية، في إطار منافسات فترة التوقف الدولي، على ملعب "فولكسفاغن أرينا".

وتقدم منتخب اليابان بهدف سجله اللاعب جونيا إيتو في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.