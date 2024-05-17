توخيل يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ
وضع توماس توخيل، حدًّا للتكهنات حول بقائه في منصبه كمدير فني لفريق بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.
وحضر توخيل، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا قبل لقاء فريقه ضد هوفنهايم المقرر غداً السبت في الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري الألماني.
وقال توخيل: "هذا المؤتمر هو الأخير لي كمدرب للبايرن، سأرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم بعد لقاء هوفنهايم".
وأضاف: "حدثت بالفعل مناقشات حول إمكانية استمراري في منصبي، ولكننا لم نتوصل لاتفاق بهذا الصدد؛ وبالتالي سأرحل عن منصبي وهو القرار الذي اتخذته في شهر فبراير الماضي".
وأغلق توخيل الباب أمام فكرة البقاء مع بايرن ميونخ، ليفتح باب التكهنات حول المدرب الجديد للعملاق البافاري.
وتعثرت محاولات إدارة بايرن ميونخ للتعاقد مع أكثر من مدير فني لتولي المهمة في الموسم الجديد على رأسهم رالف رانجنيك، وهانز فليك، ويورجن كلوب، وتشابي ألونسو.
وخسر بايرن ميونخ لأول مرة منذ عام 2012 كافة البطولات التي خاضها وخرج خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي.
وحل بايرن ميونخ في وصافة الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن الذي توج باللقب مع مدربه تشابي ألونسو.
ويملك البايرن 72 نقطة قبل جولة من النهاية، بينما يحتل شتوتجارت المركز الثالث بفارق نقطتين.
وودع الفريق البافاري أيضاً منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الأربعة على يد ريال مدريد الإسباني.