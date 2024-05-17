توخيل يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

وضع توماس توخيل، حدًّا للتكهنات حول بقائه في منصبه كمدير فني لفريق بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.

وحضر توخيل، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا قبل لقاء فريقه ضد هوفنهايم المقرر غداً السبت في الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري الألماني.

وقال توخيل: "هذا المؤتمر هو الأخير لي كمدرب للبايرن، سأرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم بعد لقاء هوفنهايم".

وأضاف: "حدثت بالفعل مناقشات حول إمكانية استمراري في منصبي، ولكننا لم نتوصل لاتفاق بهذا الصدد؛ وبالتالي سأرحل عن منصبي وهو القرار الذي اتخذته في شهر فبراير الماضي".