دوري أبطال أورويا: صعود آرسنال لدور الـ16.. ريال مدريد يكتسح نابولي.. ريمونتادا خيالية لإنتر أمام بنفيكا
شق آرسنال طريقه إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ليلة شديدة البرودة في ملعب الإمارات اليوم الأربعاء، بعد أن سحق لانس الفرنسي 6-صفر بأهداف سجلها ستة لاعبين مختلفين ليضمن تأهله للدور التالي وهو في صدارة المجموعة الثانية.
تقدم آرسنال في الدقيقة 13 بهدف من كاي هافرتز، الذي سجل هدفهم الرائع قبل النهاية بلحظات أمام برنتفورد يوم السبت الماضي، قبل أن يضاعف غابرييل غيسوس النتيجة بإرسال اثنين من المدافعين في الاتجاه الخاطئ ليدفع بتسديدته في الزاوية المعاكسة.
وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 23 بعد أن لعب كرة تهادت أمامه بجسده عقب تسديدة جابرييل مارتينيلي، الذي سدد الضربة القاضية بعدها بأربع دقائق بتسديدة غيرت مسارها وتركت بريس سامبا حارس مرمى لانس يندفع في الهواء دون جدوى.
وبدأ بعض جماهير لانس، الذين صاحبوا الفريق والذين شعروا بالإحباط والحزن، في إشعال الألعاب النارية مما أدى إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة.
وأضاف مارتن أوديغارد قائد آرسنال الهدف الخامس في التسديدة الأخيرة في الشوط الأول، بعد أن سدد الكرة عقب تلقيه تمريرة طويلة من تاكيهيرو تومياسو من الجهة اليمنى.
وبعد بداية هادئة للشوط الثاني، قام لاعب لانس عبد القادر خوسانوف بمد ذراعه لمنع الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 85 وتم احتساب ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد، وسدد البديل جورجينيو الذي نزل قبل النهاية في الشباك من ركلة جزاء ليكمل ليلة بائسة للفريق الزائر.
ريال مدريد يضمن صدارة مجموعته بدوري الأبطال بعد فوزه 4-2 على نابولي
هز الشاب نيكو باز وخوسيلو الشباك في الدقائق الأخيرة ليقودا ريال مدريد للفوز 4-2 على نابولي ليضمنا الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على خط النهاية اليوم الأربعاء.
افتتح جيوفاني سيميوني التسجيل للفريق الضيف من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة، لكن الرد جاء سريعا من ريال إذ أدرك رودريجو التعادل بلمسة رائعة بعد دقيقتين قبل أن يحرز جود بلينجهام الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 22.
وأدرك فرانك أنغويسا التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكن تسديدة رائعة من نيكو باز البالغ عمره 19 عاما من مسافة بعيدة وضعت ريال في المقدمة من جديد قبل أن يحسم خوسيلو التسجيل من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحقق ريال، الفائز باللقب 14 مرة، العلامة الكاملة في خمس مباريات ليتصدر المجموعة بفارق ثماني نقاط أمام الفريق الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام براغا ثالث الترتيب.
ويتذيل أونيون برلين الترتيب بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع براغا اليوم الأربعاء.
ريمونتادا خيالية لإنتر أمام بنفيكا
خطف نادي إنتر ميلان ريمونتادا درامية من مضيفه بنفيكا، وأجبره على التعادل إيجابيًا (3-3) في المباراة التي أقيمت على ملعب النور.
وتأخر إنتر في الشوط الأول (3-0) أمام بنفيكا، بعد أن تقدم الفريق البرتغالي عن طريق جواو ماريو الذي سجل هاتريك في هذا الشوط.
وانقلب الحال في الشوط الثاني، حيث عاد إنتر إلى المباراة بفضل أهداف أرناتوفيتش وفراتيسي، ثم أليكسس سانشيز.
وأكمل بنفيكا مباراته بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 86، بعد طرد أنتونيو سيلفا.
وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها اكتفى ريال سوسيداد بالتعادل دون أهداف مع ضيفه ريد بول سالزبورغ.
بهذه النتائج تصدر سوسيداد ترتيب المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، متقدمًا على إنتر بفارق الأهداف فقط.
ويحتل سالزبورغ المركز الثالث بـ4 نقاط وبنفيكا يتذيل المجموعة بنقطة وحيدة.
وستحسم مباريات الجولة السادسة الصدارة بين سوسيداد وإنتر، فيما سيلعب سالزبورغ ضد بنفيكا لمعرفة المتأهل إلى الدوري الأوروبي.
بايرن يتعادل أمام كوبنهاغن بعد ضمان تأهله
خيم التعادل السلبي على مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه كوبنهاغن الدنماركي يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ورفع كوبنهاغن رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن غلطة سراي التركي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الرابع والأخير.
على الجانب الآخر، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة، وهو الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر من المسابقة في وقت سابق من دور المجموعات.
وكانت مباريات الجولة قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث خطف غلطة سراي تعادلا مثيرا 3 - 3 مع مانشستر يونايتد.
ويلتقي بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة بمضيفه مانشستر يونايتد، فيما يستضيف كوبنهاغن فريق غلطة سراي التركي بذات الجولة.