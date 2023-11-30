دوري أبطال أورويا: صعود آرسنال لدور الـ16.. ريال مدريد يكتسح نابولي.. ريمونتادا خيالية لإنتر أمام بنفيكا

تقدم آرسنال في الدقيقة 13 بهدف من كاي هافرتز، الذي سجل هدفهم الرائع قبل النهاية بلحظات أمام برنتفورد يوم السبت الماضي، قبل أن يضاعف غابرييل غيسوس النتيجة بإرسال اثنين من المدافعين في الاتجاه الخاطئ ليدفع بتسديدته في الزاوية المعاكسة.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 23 بعد أن لعب كرة تهادت أمامه بجسده عقب تسديدة جابرييل مارتينيلي، الذي سدد الضربة القاضية بعدها بأربع دقائق بتسديدة غيرت مسارها وتركت بريس سامبا حارس مرمى لانس يندفع في الهواء دون جدوى.

وبدأ بعض جماهير لانس، الذين صاحبوا الفريق والذين شعروا بالإحباط والحزن، في إشعال الألعاب النارية مما أدى إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة.

وأضاف مارتن أوديغارد قائد آرسنال الهدف الخامس في التسديدة الأخيرة في الشوط الأول، بعد أن سدد الكرة عقب تلقيه تمريرة طويلة من تاكيهيرو تومياسو من الجهة اليمنى.

وبعد بداية هادئة للشوط الثاني، قام لاعب لانس عبد القادر خوسانوف بمد ذراعه لمنع الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 85 وتم احتساب ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد، وسدد البديل جورجينيو الذي نزل قبل النهاية في الشباك من ركلة جزاء ليكمل ليلة بائسة للفريق الزائر.