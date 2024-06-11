السودان يواصل تصدر مجموعته في تصفيات المونديال بالفوز على جنوب السودان

حافظ السودان على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بفوزه 3-صفر على مضيفه جنوب السودان في جوبا، اليوم الثلاثاء.

ورفع السودان رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات ليتقدم بفارق نقطتين على السنغال، التي بلغت دور الـ16 لكأس العالم 2022.

ومنح والي الدين خضر التقدم للفريق الزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية.