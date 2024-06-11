السودان يواصل تصدر مجموعته في تصفيات المونديال بالفوز على جنوب السودان
حافظ السودان على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بفوزه 3-صفر على مضيفه جنوب السودان في جوبا، اليوم الثلاثاء.
ورفع السودان رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات ليتقدم بفارق نقطتين على السنغال، التي بلغت دور الـ16 لكأس العالم 2022.
ومنح والي الدين خضر التقدم للفريق الزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية.
وأنهى ياسر مزمل آمال صاحب الأرض في العودة بالنتيجة بعدما عزز التقدم بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة، بتسديدة قوية سكنت أعلى الزاوية الضيقة، بعدما أخطأ مدافع جنوب السودان في إبعاد الكرة بعد سقوط عبد الرؤوف يعقوب لاعب السودان، لتصل إلى مزمل الذي لم يخطئ الهدف.
واختتم محمد عبد الرحمن أهداف السودان في الدقيقة الـ78 بتسديدة مباشرة، بعد تمريرة منخفضة من يعقوب.
وتجمد رصيد جنوب السودان، التي انضمت لعضوية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 2012، عند نقطتين في المركز قبل الأخير.