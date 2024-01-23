كواليس مكالمة بيبو وحازم إمام لحسم موقف محمد الشناوي
تلقى حازم إمام المشرف على منتخب مصر مكالمة من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يطلب فيها عودة الحارس محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف، وتأكد عدم لحاقة بباقي مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا.
وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 2/2 مع الرأس الأخضر، في ختام مباريات دور المجموعات أمس الإثنين، ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.
ولم يوافق حازم إمام ولم يعارض طلب بيبو، وينتظر رد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب.
من جهته رفض محمد الشناوي الخروج من معسكر منتخب مصر والعودة إلى مصر لاستكمال العلاج.
ويرى محمد أبوالعلا أن إصابة الشناوي يمكن علاجها مع المنتخب في ساحل العاج دون العودة إلى مصر.
ويرغب النادي الأهلي في علاج الشناوي في قطر بهدف تسريع عودته إلى الملاعب.
ومن المحتمل أن يغيب محمد الشناوي من شهر إلى شهرين بعد إصابته بخلع في الكتف.
ومن المتوقع أن يتواصل الأهلي مع الشناوي لإقناعه بالعودة بهدف تسريع تعافيه من الإصابة.
وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا عن المركز الثاني، بعدما حصد 3 نقاط من تعادله في المباريات الثلاث.
وسيلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع وصيف المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وجمهورية الكونغو وزامبيا وتنزانيا.
وحتى الآن حسم منتخب المغرب تأهله عن المجموعة وحصد 4 نقاط.