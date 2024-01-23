كواليس مكالمة بيبو وحازم إمام لحسم موقف محمد الشناوي

تلقى حازم إمام المشرف على منتخب مصر مكالمة من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يطلب فيها عودة الحارس محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف، وتأكد عدم لحاقة بباقي مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا.

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 2/2 مع الرأس الأخضر، في ختام مباريات دور المجموعات أمس الإثنين، ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.

ولم يوافق حازم إمام ولم يعارض طلب بيبو، وينتظر رد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب.

من جهته رفض محمد الشناوي الخروج من معسكر منتخب مصر والعودة إلى مصر لاستكمال العلاج.