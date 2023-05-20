كأس الملك سلمان للأندية.. الوحدة الإماراتي يفرض التعادل على الجيش الملكي المغربي
فرض الوحدة الإماراتي تعادلا سلبيا على الجيش الملكي المغربي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني والأخير المؤهل لدور مجموعات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.
وعلى ملعب "مولاي عبد الله بالرباط" اقتنص نادي الوحدة تعادلا ثمينًا خارج دياره، وبات يكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، ليصعد رسميًا إلى دور المجموعات.
وستقام مباراة الإياب على ستاد آل نهيان يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري في الساعة 7:45 بتوقيت الإمارات.
وسيلتحق المتأهل من تلك المواجهة بالمجموعة الرابعة في النهائيات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، بالإضافة إلى أحد الفرق المتأهلة من الرباعي، الكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري، ونواذيبو الموريتاني، وشباب الأردن الأردني.
يذكر أن نادي الوحدة بلغ المرحلة الثانية من الدور التمهيدي في البطولة العربية إثر فوزه على فريق البرج اللبناني 3 - 0 ذهاباً، و1-0 إياباً.
فيما تأهل الجيش المغربي للدور ذاته بعد فوزه على الاتحاد الليبي في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (5-4)، حيث فاز ذهاباً 4-1، ثم خسر على ملعب الاتحاد الليبي 1-3.