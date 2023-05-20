كأس الملك سلمان للأندية.. الوحدة الإماراتي يفرض التعادل على الجيش الملكي المغربي

وعلى ملعب "مولاي عبد الله بالرباط" اقتنص نادي الوحدة تعادلا ثمينًا خارج دياره، وبات يكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، ليصعد رسميًا إلى دور المجموعات.

وستقام مباراة الإياب على ستاد آل نهيان يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري في الساعة 7:45 بتوقيت الإمارات.

وسيلتحق المتأهل من تلك المواجهة بالمجموعة الرابعة في النهائيات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، بالإضافة إلى أحد الفرق المتأهلة من الرباعي، الكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري، ونواذيبو الموريتاني، وشباب الأردن الأردني.