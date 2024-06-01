نجم بورتو على رادار ليفربول

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" تقريرًا قالت فيه إن نادي ليفربول يسعى لتدعيم مركز الوسط باللاعب الأرجنتيني، وهو المركز الذي عانى منه الفريق في الموسم المنقضي.

وقالت الشبكة: "وصول فاريلا إلى أنفيلد سيسمح لآرني سلوت بتدوير اللاعبين بشكل جيد، والحفاظ على نشاطهم للمباريات المهمة".

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يمكن أن يتطور ويخدم النادي فترة طويلة".

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ليفربول سيواجه منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، على ضم آلان فاريلا".

يذكر أن آلان فاريلا انضم لصفوف بورتو في الصيف الماضي، قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل 8 ملايين يورو.

وشارك فاريلا في 44 مباراة مع بورتو، وأحرز هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.