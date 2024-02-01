الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي
خسر إنتر ميامي المباراة الأولى أمام الهلال 4/3
يخوض إنتر ميامي الأمريكي، ثاني مواجهاته في كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وخسر إنتر ميامي المباراة الأولى أمام الهلال 4/3، وسيخوض ثاني مبارياته أمام النصر.
ويحيط الغموض بموقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في المباراة التي أطلق عليها الرقصة الكبيرة، بسبب جمعها نجمي كرة القدم العالمية ميسي ورونالدو.
ويتصدر الهلال كأس موسم الرياض بثلاث نقاط قبل لعب ثاني مبارياته، والتي ستكون أمام الغريم التقليدي النصر بطبيعة الحال.
وتبث مباراة النصر وإنتر ميامي عبر قنوات إم بي سي، وقنوات بي ان سبورتس، وقنوات اس اس سي وتطبيق شاهد.
وتحظى المباراة بمتابعة عالمية كبيرة لما تحمله من تحد كبير بين ميسي وغريمه التقليدي رونالدو، رغم الشكوك التي تحيط بتواجده على البساط الأخضر بسبب الإصابة.