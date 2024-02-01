الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

وتبث مباراة النصر وإنتر ميامي عبر قنوات إم بي سي، وقنوات بي ان سبورتس، وقنوات اس اس سي وتطبيق شاهد.

وتحظى المباراة بمتابعة عالمية كبيرة لما تحمله من تحد كبير بين ميسي وغريمه التقليدي رونالدو، رغم الشكوك التي تحيط بتواجده على البساط الأخضر بسبب الإصابة.