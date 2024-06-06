تصفيات آسيا: الإمارات تتصدر المجموعة الثامنة بفوز عريض على نيبال
حقق منتخب الإمارات فوزًا عريضًا، برباعية نظيفة، على منتخب نيبال، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وحافظت الإمارات على صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات وضمنت التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027. ولا يزال رصيد نيبال خاليا من النقاط.
افتتح حارب عبدالله التسجيل لمنتخب الإمارات بهدفين في شوط المباراة الأول في الدقيقة 12 و14.
وأضاف علي صالح الهدف الثالث في الدقيقة 53 ، ثم اختتم حازم عباس حفلة الأهداف في الدقيقة 75.
بهذه النتيجة يتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، بعد فوزه في المباريات الخمس.
ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ومنتخب اليمن في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا نيبال متذيل الترتيب بدون أي نقطة.