تصفيات آسيا: الإمارات تتصدر المجموعة الثامنة بفوز عريض على نيبال

حقق منتخب الإمارات فوزًا عريضًا، برباعية نظيفة، على منتخب نيبال، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحافظت الإمارات على صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات وضمنت التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027. ولا يزال رصيد نيبال خاليا من النقاط.