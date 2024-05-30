قائمة منتخب الإمارات لمباراتي نيبال والبحرين

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة نيبال يوم الـ6 من شهر يونيو المقبل، في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ثم يستضيف "الأبيض" نظيره منتخب البحرين يوم الـ11 من شهر يونيو، على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي.

وتقام المباراتان في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

واختار باولو بينتو 27 لاعبًا لدخول معسكر مغلق من الـ3 إلى الـ11 من يونيو/حزيران 2024، استعدادًا لهاتين المباراتين.

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت، سوى استبعاد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة، والهداف التاريخي لمنتخب الإمارات

وفيما يأتي قائمة معسكر منتخب الإمارات: