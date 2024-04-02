مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تدور اليوم الثلاثاء قمة الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا بين يوفنتوس ولاتسيو، بينما تستكمل منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي، بمواجهتين اثنتين تجمع الأولى الهلال والأخدود، فيما تدور الثانية بين أبها و النصر.

كما تدور مباراتان ضمن كأس رئيس الإمارات حيث يستقبل عجمان ضيفه النصر فيما يستضيف نادي الجزيرة، نادي الوصل.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: