مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تستقطب مواجهة يوفنتوس ولاتسيو ضمن كأس إيطاليا الأنظار مساء الثلاثاء
تدور اليوم الثلاثاء قمة الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا بين يوفنتوس ولاتسيو، بينما تستكمل منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي، بمواجهتين اثنتين تجمع الأولى الهلال والأخدود، فيما تدور الثانية بين أبها و النصر.
كما تدور مباراتان ضمن كأس رئيس الإمارات حيث يستقبل عجمان ضيفه النصر فيما يستضيف نادي الجزيرة، نادي الوصل.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي:
الهلال × الأخدود 10:00 مساء - SSC HD.
أبها × النصر 10:00 مساء - SSC HD
الدوري الإنجليزي:
وست هام يونايتد × توتنهام 22.15 مساء -1 beIN Sports HD
كأس إيطاليا:
يوفنتوس × لاتسيو 22.00 مساء ـ AD SPORTS Premium 1
كأس رئيس الإمارات:
عجمان × النصر 08:30 مساء - .AD SPORTS Premium
الجزيرة × الوصل 08:30 مساء - AD SPORTS Premium