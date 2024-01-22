الشباب السعودي يعلن رحيل إيفر بانيغا

وكان بانيغا قد انضم لصفوف الشباب في سبتمبر أيلول 2020 قادما من إشبيلية الإسباني.

ونشر نادي الشباب فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أعلن من خلاله رحيل اللاعب الأرجنتيني.

ولم يعلن بانيغا عن وجهته المقبلة، إلا أن بعض التقارير زعمت عودته إلى ناديه السابق ريفيربليت الأرجنتيني.