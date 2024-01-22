الشباب السعودي يعلن رحيل إيفر بانيغا
كان بانيغا قد انضم لصفوف الشباب في سبتمبر أيلول 2020
أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، رحيل لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا عن الفريق.
وكان بانيغا قد انضم لصفوف الشباب في سبتمبر أيلول 2020 قادما من إشبيلية الإسباني.
ونشر نادي الشباب فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أعلن من خلاله رحيل اللاعب الأرجنتيني.
ولم يعلن بانيغا عن وجهته المقبلة، إلا أن بعض التقارير زعمت عودته إلى ناديه السابق ريفيربليت الأرجنتيني.
وخاض اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق 108 مباريات مع الشباب، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.
واقترب بانيغا بشدة من الفوز بلقب الدوري في موسمه الأول مع الفريق 2020-2021 قبل خسارة اللقب في الجولات الأخيرة بفارق أربع نقاط عن الهلال.
ويحتل الشباب المركز 11 في جدول الترتيب بالموسم الحالي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.