مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تستكمل منافسات الدوري السعودي مساء الجمعة، بعد فترة التوقف الدولي، بمباريات الجولة 25 من البطولة.
ويلعب الاتفاق ضد الأهلي، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيحاء.
وعلى الصعيد الأفريقي يخوض الأهلي المصري مباراة صعبة خارج أرضه في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي:
الاتحاد × الفيحاء 10:00 مساء - SSC HD.
الاتفاق × الأهلي 10:00 مساء - SSC HD.
ضمك × الخليج 10:00 مساء - SSC HD
دوري أبطال أفريقيا:
سيمبا التنزاني × الأهلي المصري 9:00 مساء - beIN Sports HD 6.