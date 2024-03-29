مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل منافسات الدوري السعودي مساء الجمعة، بعد فترة التوقف الدولي، بمباريات الجولة 25 من البطولة.

ويلعب الاتفاق ضد الأهلي، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيحاء.

وعلى الصعيد الأفريقي يخوض الأهلي المصري مباراة صعبة خارج أرضه في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: