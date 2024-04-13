طليقة كاكا تثير جدلا واسعا حول أسباب انفصالها عنه

قالت تقارير إخبارية، إن "السعادة الزوجية المثالية" التي عاشها لاعب كرة القدم الشهير ونجم منتخب البرازيل وميلان الإيطالي السابق ريكاردو كاكا ساهمت في انفصاله عن زوجته كارولين، بحسب ما صرحت به الأخيرة.

وتداولت مواقع إخبارية تصريحات منسوبة لكارولين سيلسيو التي ارتبطت بعلاقة مع النجم البرازيلي الشهير، وبطل العالم 2002 مع منتخب السامبا، قبل أن يتزوجا في 2005 وينجبا ولدا وبنتا، قالت فيها إن "السعادة كانت تنقصها رغم أن زوجها كاكا كان كريما ولم يرتكب الخيانة بحقها".

وفي 2015، وبعد زواج استمر عشر سنوات، انفصل كاكا عن كارولين، التي عادت بعد أعوام طويلة لتكشف أسرارا مثيرة ودوافع غريبة عن قصة انفصالها عن لاعب ريال مدريد السابق.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية مختلفة، قالت كارولين سيلسيو: "كان كاكا زوجا مثاليا، لم يخني قط، كان دائماً كريماً، منحني عائلة ساحرة، لكن، بين أضلعي كانت تنقصني السعادة، شيء ما كان ينقص كانت المشكلة في كماله الذي طغى".