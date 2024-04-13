طليقة كاكا تثير جدلا واسعا حول أسباب انفصالها عنه
قالت تقارير إخبارية، إن "السعادة الزوجية المثالية" التي عاشها لاعب كرة القدم الشهير ونجم منتخب البرازيل وميلان الإيطالي السابق ريكاردو كاكا ساهمت في انفصاله عن زوجته كارولين، بحسب ما صرحت به الأخيرة.
وتداولت مواقع إخبارية تصريحات منسوبة لكارولين سيلسيو التي ارتبطت بعلاقة مع النجم البرازيلي الشهير، وبطل العالم 2002 مع منتخب السامبا، قبل أن يتزوجا في 2005 وينجبا ولدا وبنتا، قالت فيها إن "السعادة كانت تنقصها رغم أن زوجها كاكا كان كريما ولم يرتكب الخيانة بحقها".
وفي 2015، وبعد زواج استمر عشر سنوات، انفصل كاكا عن كارولين، التي عادت بعد أعوام طويلة لتكشف أسرارا مثيرة ودوافع غريبة عن قصة انفصالها عن لاعب ريال مدريد السابق.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية مختلفة، قالت كارولين سيلسيو: "كان كاكا زوجا مثاليا، لم يخني قط، كان دائماً كريماً، منحني عائلة ساحرة، لكن، بين أضلعي كانت تنقصني السعادة، شيء ما كان ينقص كانت المشكلة في كماله الذي طغى".
وأثارت تصريحات الزوجة السابقة لكاكا (42 عاما) جدلا واسعا عبر منصات التواصل، حيث اعتبر عدد من نشطاء التواصل أن "قصة كاكا وكارولين هي أغرب قصة انفصال في العالم، فيما عاد آخرون للحديث عن الحياة المثالية للنجم ريكاردو كاكا المعروف بانضباطه الكبير، والتزامه دينيا وأخلاقيا، إلى جانب مسيرته الملهمة كلاعب كرة قدم.
ولعب كاكا المولود في العام 1982، لنادي ساو باولو البرازيلي بين 2001 و2003، قبل أن ينتقل إلى نادي ميلان الإيطالي حيث لعب معه حتى العام 2009، وتوج معه بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية 2007، ثم انتقل إلى ريال مدريد بين 2009 و2013، وقاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، قبل العودة إلى ناديه الأم ساو باولو.
وتوج كاكا مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم 2002، بعد الفوز في النهائي على منتخب ألمانيا كما فاز بلقب كأس القارات 2009.