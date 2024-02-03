ذكاء مشعل برشم يضع مشاريبوف في موقف حرج (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين منتخبي قطر وأوزبكستان تنفيذًا غريبًا لركلات الترجيح، خاصة من الثنائي المهدي علي ومشاريبوف.

وانبرى المهدي علي، نجم منتخب قطر، لتسديد إحدى ركلات الجزاء لمنتخب بلاده في مواجهة أوزبكستان، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن مواجهات دور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا، ولكن جاء تصويبه بشكل سيئ؛ حيث سدد بقوة في المدرجات.

وفعل مشاريبوف، نجم أوزبكستان، نفس الأمر وسدد في منتصف المرمى ليصدها ببراعة مشعل برشم، حارس قطر، الذي توقع بذكاء منطقة تسديد اللاعب ما أظهر سوء تسديدته، وينقذ حارس قطر منتخب بلده.