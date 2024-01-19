منتخب العراق يهزم اليابان ويتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا (فيديو)
تأهل منتخب العراق إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2023 بعد فوزه 2/1، على منافسه منتخب اليابان، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، اليوم الجمعة.
وسجل أيمن حسين الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة الخامسة من ضربة رأسية.
وعاد أيمن حسين وسجل الهدف الثاني له وللعراق في الدقيقة 45+4.
وسجّل واتارو إيندو هدفا لليابان في الدقيقة 90+3، لكن المباراة انتهت بفوز العراق 2/1.
ورفع الفوز رصيد منتخب العراق إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، متقدما بـ3 نقاط عن منتخب اليابان الثاني.
وهذه المشاركة العاشرة للعراق في كأس آسيا، وكان أفضل إنجاز له الفوز باللقب في نسخة 2007.
ولا يملك منتخبا إندونيسيا وفيتنام أي نقطة.
وسيلعب منتخب العراق مع فينتام في الجولة الثالثة، في حين يلعب منتخب اليابان مع إندونيسيا.
وفي الجولة الأولى فاز العراق 3/1 على إندونيسيا، وفاز منتخب اليابان 4/2 على فيتنام.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.