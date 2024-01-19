منتخب العراق يهزم اليابان ويتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب العراق إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2023 بعد فوزه 2/1، على منافسه منتخب اليابان، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، اليوم الجمعة.

وسجل أيمن حسين الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة الخامسة من ضربة رأسية.

وعاد أيمن حسين وسجل الهدف الثاني له وللعراق في الدقيقة 45+4.