NBA.. باتلر يقود هيت للفوز على نتس في دوري السلة الأمريكي
سجل جيمي باتلر 36 نقطة وهو أعلى معدل نقاط في المباراة، وسيطر على خمس كرات مرتدة، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه ميامي هيت للانتصار على ضيفه بروكلين نتس 122-115 وتحقيق سابع فوز على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز باتلر 18 نقطة في الربع الثالث من المباراة، كما سجل رميتين ثلاثيتين من خمس.
وشارك في المباراة لاعب هيت الاحتياطي كاليب مارتن بعد غياب استمر لعشر مباريات بسبب الإصابة وأحرز ست نقاط خلال مشاركته التي استمرت 12 دقيقة.
وكان مايكل بريدجس وزميله لوني ووكر أفضل مسجلي بروكلين برصيد 23 نقطة لكل منهما.
وخاض بروكلين المباراة دون نجميه المصابين كام توماس هداف الفريق وبن سيمونز المتميز في السيطرة على الكرات المرتدة وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت، فجر اليوم الجمعة، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر خارج ملعبه على غولدن ستيت وريورز 128-109 بفضل تألق لاعبه إيسياه جو الذي سجل سبع رميات ثلاثية متتالية.
وهذا هو خامس فوز لثاندر في آخر ست مباريات.
وخاض غولدن ستيت المباراة دون نجمه ستيفن كوري المتميز في الرميات الثلاثية بسبب الإصابة ليخسر للمرة الخامسة على التوالي.
وغاب عن المباراة أيضا درايموند غرين، لاعب غولدن ستيت، الموقوف لخمس مباريات.