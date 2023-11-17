NBA.. باتلر يقود هيت للفوز على نتس في دوري السلة الأمريكي

سجل جيمي باتلر 36 نقطة وهو أعلى معدل نقاط في المباراة، وسيطر على خمس كرات مرتدة، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه ميامي هيت للانتصار على ضيفه بروكلين نتس 122-115 وتحقيق سابع فوز على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز باتلر 18 نقطة في الربع الثالث من المباراة، كما سجل رميتين ثلاثيتين من خمس.

وشارك في المباراة لاعب هيت الاحتياطي كاليب مارتن بعد غياب استمر لعشر مباريات بسبب الإصابة وأحرز ست نقاط خلال مشاركته التي استمرت 12 دقيقة.

وكان مايكل بريدجس وزميله لوني ووكر أفضل مسجلي بروكلين برصيد 23 نقطة لكل منهما.