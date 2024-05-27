اجتماع سري يقرب بنزيما من مغادرة الاتحاد السعودي

وفجّرت صحيفة (haberturk) التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن جلسة سرية جمعت بنزيما ورئيس نادي فنربخشة التركي علي كوتش، الأسبوع الماضي، في جزيرة ساموس اليونانية.

وناقش فنربخشة مع بنزيما إمكانية انضمامه للفريق في الموسم المقبل، وسط توقعات برحيل البورسني إدين دجيكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما يتمسك بالرحيل عن الاتحاد؛ لأنه لم يتأقلم مع أجواء الدوري السعودي ويرغب في العودة لأوروبا.