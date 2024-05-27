اجتماع سري يقرب بنزيما من مغادرة الاتحاد السعودي
يفكر النجم الفرنسي كريم بنزيما، بجدية، بالرحيل عن فريقه الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.
وانضم بنزيما إلى الاتحاد في بداية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.
ويرغب بنزيما في الرحيل، خاصة في ظل العديد من المشاكل والخلافات مع مدربي الفريق.
وفجّرت صحيفة (haberturk) التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن جلسة سرية جمعت بنزيما ورئيس نادي فنربخشة التركي علي كوتش، الأسبوع الماضي، في جزيرة ساموس اليونانية.
وناقش فنربخشة مع بنزيما إمكانية انضمامه للفريق في الموسم المقبل، وسط توقعات برحيل البورسني إدين دجيكو.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما يتمسك بالرحيل عن الاتحاد؛ لأنه لم يتأقلم مع أجواء الدوري السعودي ويرغب في العودة لأوروبا.
وسجل بنزيما 13 هدفًا مع الاتحاد خلال 29 مباراة، وصنع 8 أهداف لزملائه.
ويغيب بنزيما عن مباريات الاتحاد منذ عدة أسابيع؛ بسبب إصابة قوية تعرض لها استلزمت سفره إلى إسبانيا للعلاج والتأهيل خلال المرحلة الماضية.
ورفض الاتحاد السعودي فكرة رحيل بنزيما إلى الشباب السعودي، الذي أبدى رغبته أيضًا في ضم اللاعب الفرنسي المخضرم في الموسم المقبل.