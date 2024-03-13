هل وزن المعيوف زائد 6 كغم؟
وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي حاليا، نصيحة إلى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الاتحاد، بضرورة إنقاص وزنه لكي يكون أفضل في مركزه الذي يتطلب رشاقة أكبر في التحركات بالملعب.
وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه 2-صفر على منافسه المحلي الاتحاد في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء، لينفرد برقم قياسي.
وأصبح الهلال أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم بوصوله إلى 28 انتصارا في جميع المسابقات.
وقال ميدو في تحليله لمبارة الهلال والاتحاد: "المعيوف حارس إمكانياته كبيرة جدا، ولكن مع احترامي غير لائق بدنيا ولازم ينزل وزنه 5 أو 6 كيلو، ولو حدث هذا سيكون في مكانة أخرى تماما".
وأضاف: "هو حارس كبير جدا لو نزل المياه في جسده وأصبح أفضل سيتمكن من تنفيذ الحركات التي يقول عنها خبراء التحليل، وشاهدوا الفارق بينه وبين العويس، حارس الهلال".
واتفق مع ميدو المحللون عبر برنامج "دورينا غير" والذين نصحوا "المعيوف" بضرورة إنقاص وزنه.
وكان عبد الله المعيوف (37 عامًا) قد انتقل إلى الاتحاد خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023، لمدة عامين، بعقدٍ يمتد حتى موسم 2024-25.
ويُعاني الاتحاد خلال الموسم الجاري من تراجع النتائج في بطولة دوري روشن، والتي يحمل النادي الجداوي لقبها من العام الماضي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 40 نقطة.