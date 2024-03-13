هل وزن المعيوف زائد 6 كغم؟

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي حاليا، نصيحة إلى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الاتحاد، بضرورة إنقاص وزنه لكي يكون أفضل في مركزه الذي يتطلب رشاقة أكبر في التحركات بالملعب.

وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه 2-صفر على منافسه المحلي الاتحاد في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء، لينفرد برقم قياسي.

وأصبح الهلال أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم بوصوله إلى 28 انتصارا في جميع المسابقات.

وقال ميدو في تحليله لمبارة الهلال والاتحاد: "المعيوف حارس إمكانياته كبيرة جدا، ولكن مع احترامي غير لائق بدنيا ولازم ينزل وزنه 5 أو 6 كيلو، ولو حدث هذا سيكون في مكانة أخرى تماما".