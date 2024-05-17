شهادة جديدة تبرّئ مسؤول الاتحاد السعودي من اتهام خطير

ظهر اسم عبد الله السالم ، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد السعودي "غير الربحية" ، بقوة مرة أخرى على سطح الأحداث بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الإعلامي هتان النجار في الساعات القليلة الماضية.

وقال الإعلامي هتان النجار عبر برنامج (برا الـ18) بقناة (SSC) السعودية إنه تحدث، في الأسبوع الماضي، حول دور عبد الله السالم في التحكم في كل الأمور المتعلقة بكرة القدم داخل نادي الاتحاد وعدم وجود أي قرار للرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم دومينغو سواريز دون الرجوع للسالم.

ووجّه النجار، في وقت سابق، اتهامات حادة للسالم بإفساد صفقة انتقال البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي الاتحاد في بداية الموسم.