غاب عدة دقائق.. اختفاء عصام الشوالي أثناء التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة يثير الجدل (فيديو)

ويشتهر معلق شبكة (بي.إن. سبورتس) بتعليقه المتواصل دون توقف على المباريات لدرجة أنه لا يسكت أبدا خلال التعليق خاصة على المباريات المهمة مثل قمة مانشستر يونايتد وبرشلونة في أولد ترافورد، لكنه صمت لدقائق ليثير فضول الجماهير عن سبب اختفاء صوته.

وقبل أن يسجل أنتوني هدف الفوز والتأهل لمانشستر يونايتد غاب صوت الشوالي، لتشتعل الجماهير وتتساءل عبر تويتر عن غياب المعلق التونسي.

إذ قال أحد المتابعين عبر تويتر " عصام الشوالي يعمل كاسة شاي لا حدا يدقق" ، وقال اخر " هدف مانشستر يونايتد الثاني عن طريق فريد .. عصام الشوالي راح يفك فلوس وجاي".

وعلق حساب تحت اسم "دوري أبطال أوروبا" قائلا " يونايتد يسجل الهدف الثاني بعد اختفاء عصام الشوالي عن التعليق"، بينما أشارت عدة حسابات على تويتر إلى أن الشوالي ربما ذهب إلى دورة المياه خلال فترة غيابه عن التعليق.