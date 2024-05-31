محمد عبدالمنعم يرعب جمهور الأهلي المصري برسالة مفاجئة (صورة)
ألقى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرعب في قلوب عدد من جماهير القلعة الحمراء، برسالة غامضة وجهها إليهم مساء اليوم الجمعة.
محمد عبد المنعم طلب خوض تجربة الاحتراف، بعد نهاية الموسم، ورفض تمديد عقده مع الأهلي.
عبدالمنعم كان يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه بخلاف الامتيازات الأخرى في توفير حملات إعلانية لتمديد عقده مع النادي الأهلي، ولكن إدارة الأحمر رفضت طلباته.
وعلى حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام" نشر عبدالمنعم، صورة وكتب عليها: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرًا لكم على كل شيء".
وأثار عبدالمنعم مخاوف جماهير الأهلي، بعد أن فسّر كثيرون هذه الكلمات، بأنها رسالة وداع، وأن المدافع الشاب في طريقه للاحتراف الخارجي.
ويملك عبدالمنعم عدة عروض من الخليج والدوريات الأوروبية أبرزها أندية تركية وفرنسية.
وقال مصدر في وقت سابق لـ"إرم نيوز" إن محمد عبدالمنعم يسعى للضغط على النادي الأهلي لبيعه في نهاية الموسم الحالي وذلك بعدم الموافقة على تمديد تعاقده.
وتردد أن نادي نانت الفرنسي الذي يلعب له مصطفى محمد لاعب منتخب مصر يرغب في التعاقد مع عبدالمنعم الذي يرحب بشدة بفكرة الاحتراف سواء في أوروبا أو الخليج.