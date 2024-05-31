محمد عبدالمنعم يرعب جمهور الأهلي المصري برسالة مفاجئة (صورة)

محمد عبد المنعم طلب خوض تجربة الاحتراف، بعد نهاية الموسم، ورفض تمديد عقده مع الأهلي.

عبدالمنعم كان يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه بخلاف الامتيازات الأخرى في توفير حملات إعلانية لتمديد عقده مع النادي الأهلي، ولكن إدارة الأحمر رفضت طلباته.

وعلى حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام" نشر عبدالمنعم، صورة وكتب عليها: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرًا لكم على كل شيء".

وأثار عبدالمنعم مخاوف جماهير الأهلي، بعد أن فسّر كثيرون هذه الكلمات، بأنها رسالة وداع، وأن المدافع الشاب في طريقه للاحتراف الخارجي.