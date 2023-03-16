هل يتورط لابورتا؟ ماركا تكشف عن تطور جديد في قضية برشلونة ونيغريرا

كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد في ملف قضية برشلونة وإنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.

ووفقا للصحيفة يعود الارتباط بين شركات إنريكيز نيغريرا وبرشلونة إلى عام 2001، وفي ذلك الوقت بدأ برشلونة في دفع تكاليف تقارير التحكيم هذه بطريقة موثقة.

وهناك مصادر تؤكد أن التعاون قد بدأ من قبل، وتحديداً أثناء رئاسة خوسيه لويس نونيز، لكن لم يتم تأكيد هذه النقطة.

وحدثت الدفعات الأولى في عام 2001 عندما كان الرئيس جوان غاسبارت، وكان ذلك في موسم 2001/2002 ودفع برشلونة لشركة Dasnil 95، ما يزيد قليلاً عن 135 ألف يورو.