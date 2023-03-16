هل يتورط لابورتا؟ ماركا تكشف عن تطور جديد في قضية برشلونة ونيغريرا
كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد في ملف قضية برشلونة وإنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.
ووفقا للصحيفة يعود الارتباط بين شركات إنريكيز نيغريرا وبرشلونة إلى عام 2001، وفي ذلك الوقت بدأ برشلونة في دفع تكاليف تقارير التحكيم هذه بطريقة موثقة.
وهناك مصادر تؤكد أن التعاون قد بدأ من قبل، وتحديداً أثناء رئاسة خوسيه لويس نونيز، لكن لم يتم تأكيد هذه النقطة.
وحدثت الدفعات الأولى في عام 2001 عندما كان الرئيس جوان غاسبارت، وكان ذلك في موسم 2001/2002 ودفع برشلونة لشركة Dasnil 95، ما يزيد قليلاً عن 135 ألف يورو.
ومع ذلك، لم يكن هناك استمرارية في المدفوعات كما هو موضح في الوثائق التي تمكنت مجموعة "فوتبول ليكس" من الوصول إليها.
وفي العام السابق لتولي خوان غاسبارت رئاسة برشلونة، والذي لم يكمله لأنه تم استبداله في منتصف الطريق من قبل إنريك رينا بسبب استقالته، لم يتم دفع أي شيء لشركات إنريكيز نيغريرا أيضًا.
وبعد أشهر، دخل خوان لابورتا الرئاسة، وعلى الرغم من أنه قيل الكثير عن استمرارية المدفوعات منذ بداية التعاون، إلا أن الواقع لم يكن كذلك.
وبالإضافة إلى عدم دفع غاسبارت في ذلك العام الماضي، لم يدفع لابورتا على الفور لنيغريرا أيضًا.
في الواقع، كان أحد الأشياء التي أراد الرئيس الجديد القيام بها هو سحب البساط، كما أسماها هو نفسه، والانفصال عن كل ما يتعلق بالولاية السابقة.
ومع ذلك، بعد عامين، قام بتعيين إنريكيز نيغريرا مرة أخرى.
وفي موسم 2005/2006، استؤنفت المدفوعات لشركات نائب رئيس لجنة الحكام السابق.
وفي ذلك الموسم، حصل على 152 ألف يورو واستمر نيغريرا في دفع الفواتير طوال فترة الولاية الأولى للرئيس الحالي.
وفي موسم 2009/2010، حصل نيغريرا على ما يقرب من 575000 يورو.
ووفقا لصحيفة "ماركا" سيتعين على لابورتا أن يشرح سبب قراره استئناف المدفوعات إلى نيغريرا بعد فشله في القيام بذلك في أول عامين من رئاسته.
ويقوم الرئيس الحالي لبرشلونة بجمع كل المعلومات عن القضية قبل أن يشرح نفسه.
واستمرت العلاقة بين نيغريرا وبرشلونة بعد رحيل لابورتا، حين تولى ساندرو روسيل الرئاسة، وهو نفس الشيء الذي حدث في فترة جوسيب ماريا بارتوميو، لكن الأخير قرر إنهاء العلاقة بين الطرفين.