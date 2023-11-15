إحصائية: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا للفوز بالدوري الإنجليزي

ويملك نيوكاسل يونايتد فرصة بنسبة 25% في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل للمرة الثانية على التوالي، بينما من المتوقع أن يحتل تشيلسي المركز التاسع.

وتشير حسابات الشبكة الشهيرة أيضا إلى أن الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب، وهي نفس الأندية التي صعدت للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ستهبط مجددا إذ وصلت نسبة هبوط بيرنلي صاحب المركز الأخير حاليا إلى 86.9%.