أول تعليق من يورغن كلوب على اقتراب آرني سلوت من خلافته (فيديو)
علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، لأول مرة على تقارير اقتراب المدرب آرني سلوت مدرب آيندهوفن الهولندي، من خلافته في تدريب الريدز.
كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سوف يرحل عن آنفيلد بنهاية الموسم الجاري.
وقال آرني سلوت في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "بالفعل ناديا ليفربول وفاينور يجريان محادثات للتفاوض". أنا في انتظار النتيجة.. أنا في انتظار توصل الناديين إلى اتفاق".
وأضاف: "أود أن أصبح مدربًا جديدًا لليفربول، قراري واضح".
وقال كلوب ردًا على تصريحات المدرب الهولندي إنه سيكون سعيدا في حال تعاقد النادي مع آرني سلوت.
وأضاف كلوب: "سمعت أنه شخص جيد ومدرب جيد".
وتابع: "إذا كان هو الحل فهو الرجل المناسب، سأكون في غاية السعادة".
من جهة أخرى قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن فريقه بحاجة إلى استعادة بريقه القديم، إذ اعترف بأنه لم يُعد من المرجح الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تسبب تراجع أداء الفريق في اقتصار المنافسة على فريقين فقط.
وفاز ليفربول، الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد غدا السبت، مرة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري وقال كلوب، الذي سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم، إنه مسؤول عن "الحالة المزاجية" لفريقه.
وكانت الهزيمة 2-صفر على ملعب إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم الأربعاء الماضي ضربة قوية لآمال ليفربول في الفوز بالدوري مع احتلاله المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر قبل أربع جولات من النهاية.
ويتأخر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة عن آرسنال في المركز الثاني بعد فوزه أمس الخميس 4-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون ولا يزال لديه مباراة مؤجلة.