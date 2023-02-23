نقل كارلوس جونيور للمستشفى بعد إصابته في مباراة الشباب والدحيل (فيديو)
كارلوس جونيور غادر في الدقيقة 56 وشارك مكانه فهد مساعد المولد.
نُقل المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور لاعب نادي الشباب لأحد مستشفيات قطر بعد تعرضه لإصابة في مباراة الشباب مع الدحيل القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وغادر كارلوس جونيور في الدقيقة 56 وشارك مكانه فهد مساعد المولد.
وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 70 بين الشباب والدحيل على استاد الثمامة في قطر.
وتأهل الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ناساف كارشي الأوزبكي يوم الأحد.
وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.