نقل كارلوس جونيور للمستشفى بعد إصابته في مباراة الشباب والدحيل (فيديو)

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 70 بين الشباب والدحيل على استاد الثمامة في قطر.

وتأهل الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ناساف كارشي الأوزبكي يوم الأحد.

وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.