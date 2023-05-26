ترتيب الدوري المصري: الأهلي يقترب من الدرع بالفوز على طلائع الجيش

منح محمد مجدي (أفشة) فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 46 بعد أن استغل تمريرة وصلته بالخطأ من محمد شعبان حارس الطلائع ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الطلائع.

وشهدت الدقيقة 86 تسديدة قوية من أفشة أبعدها حارس الطلائع دون أن يمسك بها ما تسبب في ارتباك مدافعي الطلائع اثناء محاولة تشتيتها، واحتسب الحكم محمود البنا ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وطرد محمد سمير لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 89.

وأحرز عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.