ترتيب الدوري المصري: الأهلي يقترب من الدرع بالفوز على طلائع الجيش
أحبط الأهلي مضيفه طلائع الجيش الباحث عن الهروب من دوامة الهبوط بعد أن فاز عليه 2-صفر، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
منح محمد مجدي (أفشة) فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 46 بعد أن استغل تمريرة وصلته بالخطأ من محمد شعبان حارس الطلائع ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الطلائع.
وشهدت الدقيقة 86 تسديدة قوية من أفشة أبعدها حارس الطلائع دون أن يمسك بها ما تسبب في ارتباك مدافعي الطلائع اثناء محاولة تشتيتها، واحتسب الحكم محمود البنا ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.
وطرد محمد سمير لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 89.
وأحرز عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة من 23 مباراة متصدرا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه والذي خاض 27 مباراة.
وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: