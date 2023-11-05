تفاصيل جديدة في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. والنادي الأقرب لضمه (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بين إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح، لاعب الفريق، والتي على إثرها ترك معسكر الفريق قبل مواجهة منافسه زد في الدوري المصري.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر مع ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وغادر الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، معسكر الفريق في ليلة مباراة زد، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المحلي، دون إذن من الجهاز الفني، وانتهت المباراة بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.