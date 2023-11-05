تفاصيل جديدة في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. والنادي الأقرب لضمه (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بين إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح، لاعب الفريق، والتي على إثرها ترك معسكر الفريق قبل مواجهة منافسه زد في الدوري المصري.
وينتهي تعاقد أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر مع ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وغادر الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، معسكر الفريق في ليلة مباراة زد، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المحلي، دون إذن من الجهاز الفني، وانتهت المباراة بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.
وقال حتحوت: "تواصلنا مع مصدر مقرب من أحمد فتوح، وأخبرنا لماذا خرج اللاعب من المعسكر، وقال لنا إن اللاعب أقر بخطئه بخروجه من المعسكر دون إذن، وسيعتذر للإدارة عن هذا الأمر، ولكنه تعب من تكرار الوعود دون تنفيذها".
وأضاف: "أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، كان أبلغ فتوح بعدم وجود أموال في النادي، لذلك اللاعب ثار وغضب وترك المعسكر دون إذن، إذ يعاني اللاعب من ضائقة مالية شديدة وأبلغ النادي بطلباته أكثر من مرة سواء مستحقاته القديمة أو راتبه في العقد الجديد، وهو متمسك بالاستمرار في الزمالك إذا تمت تلبية طلباته التي يعلمها النادي جيدًا".
وتابع حتحوت: "المصدر أبلغنا أنه حال لم يحدث الاتفاق النهائي سيجتمع اللاعب مع المجلس للمرة السادسة والأخيرة لتأكيد مطالبه وإنْ وافقوا سيكون جاهزًا للتوقيع وإذا لم يحدث سينظر لمصلحته، اللاعب يمتلك عروضًا داخلية وخارجية أبرزها من الأهلي ولكن من بعيد، ولكن النادي الأقرب لضمه هو بيراميدز وما يريده سيحصل عليه والنادي ينتظر شهر يناير حتى يتمم التوقيع مع اللاعب".
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها، مساء الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.
نجح الزمالك في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز في التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.