منتخب سوريا يخسر أمام أستراليا في كأس آسيا (فيديو)

وظل رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها بردون أهداف مع أوزبكستان في الجولة الأولى؛ لتتقلص آمالها في بلوغ الدور الثاني.

وتلتقي أوزبكستان، التي تملك نقطة واحدة أيضا، في وقت لاحق اليوم مع الهند متذيلة الترتيب بدون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي سوريا مع الهند على ستاد البيت، وأستراليا مع أوزبكستان على ستاد الوكرة.

وحتى الآن تأهلت قطر وأستراليا إلى دور الـ16.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.