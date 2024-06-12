باريس سان جيرمان يجهز صفعة تاريخية لريال مدريد
كشف تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يضع عينه على ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ردًا على ضم "الميرنغي" للفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم للفريق الملكي بشكل رسمي.
وانضم مبابي إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 مواسم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بعد تحقيق ألقاب مع الفريق الباريسي، وتحطيم بعض الأرقام القياسية.
ويبحث سان جيرمان عن استقدام نجم كبير في خط الهجوم، بعد رحيل مبابي، وارتبط النادي الباريسي بضم أكثر من لاعب كان آخرهم النيجيري أوسيمين، لاعب نابولي.
فيما قال الإعلامي الرياضي بوحفصي، عبر إذاعة "راديو مونت كارلو"، إن باريس سان جيرمان يتابع بالفعل فينيسيوس جونيور ولديه اهتمام بضمه.
ولم يكشف بوحفصي تفاصيل أكثر، وهل سيتقدم النادي الباريسي بعرض لضم اللاعب أم لا.
ويمتلك فينيسيوس عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2027 مع النادي الملكي، وآخر مرة جدد فيها عقده وأثبت ولاءه للعملاق الإسباني كانت شهر أكتوبر 2023.
ومؤخرًا أكد النجم البرازيلي أنه سعيد في الفريق ويتمنّى تجديد عقده.
جاء ذلك بعدما حقق ريال مدريد لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه على بروسيا دورتموند في النهائي 2-0.
وقال فينيسيوس: "أنا سعيد بأن أكون طيلة هذا الوقت هنا، وأتمنّى أن يشاهد الرئيس فلورننتينو بيريز هذه المقابلة ويجدّد لي عقدي مرة أخرى".
وأضاف: "أريد البقاء هنا دومًا ومواصلة كتابة التاريخ، كما فعل توني كروس، ولوكا مودريتش، وآني كارفاخال وناتشو، الذين أحرزوا اللقب 6 مرات، وعلّمونا الطريق لنفعل مثلهم".
وسجل فينيسيوس هدفه الثاني في نهائيات دوري أبطال أوروبا ضد دورتموند، بعدما كان صاحب هدف الفوز باللقب الـ14 على حساب ليفربول في 2022.