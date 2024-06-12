باريس سان جيرمان يجهز صفعة تاريخية لريال مدريد

كشف تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يضع عينه على ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ردًا على ضم "الميرنغي" للفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم للفريق الملكي بشكل رسمي.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 مواسم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بعد تحقيق ألقاب مع الفريق الباريسي، وتحطيم بعض الأرقام القياسية.

ويبحث سان جيرمان عن استقدام نجم كبير في خط الهجوم، بعد رحيل مبابي، وارتبط النادي الباريسي بضم أكثر من لاعب كان آخرهم النيجيري أوسيمين، لاعب نابولي.

فيما قال الإعلامي الرياضي بوحفصي، عبر إذاعة "راديو مونت كارلو"، إن باريس سان جيرمان يتابع بالفعل فينيسيوس جونيور ولديه اهتمام بضمه.

ولم يكشف بوحفصي تفاصيل أكثر، وهل سيتقدم النادي الباريسي بعرض لضم اللاعب أم لا.