3 أسباب وراء زيارة فليك لنادي برشلونة

وسيخلف فليك بطل سداسية بايرن ميونخ في 2020 المدرب تشافي هيرنانديز، الذي أقيل من تدريب الفريق بنهاية الموسم الذي حلّ فيه برشلونة وصيفاً لبطل الدوري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن فليك، وصل بالفعل إلى المدينة الرياضية للبارسا، وبعد تناول الطعام مع وكيله بيني زهافي، سيتعرف المدرب على منشآت نادي برشلونة وتصوير كلمة ثم سيجتمع مع المدير الرياضي ديكو، وبعد ذلك، مع خوان لابورتا، رئيس النادي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن موعد إعلان هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق، سيكون، غدًا الأربعاء.