3 أسباب وراء زيارة فليك لنادي برشلونة
كشفت تقارير إعلامية عن وجود 3 أسباب رئيسة وراء زيارة الألماني هانزي فليك لنادي برشلونة قبل التوقيع الرسمي معه لقيادة الفريق خلفا لتشافي هيرنانديز.
ووصل فليك إلى برشلونة تمهيداً لتقديمه مدرباً جديداً للفريق الكتالوني.
وسيتولّى المدرب البالغ من العمر 59 عاماً الإشراف على الفريق لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر بناءً على نتائج الفريق وما سيتحقق من أهداف يتفق عليها الطرفان.
وسيخلف فليك بطل سداسية بايرن ميونخ في 2020 المدرب تشافي هيرنانديز، الذي أقيل من تدريب الفريق بنهاية الموسم الذي حلّ فيه برشلونة وصيفاً لبطل الدوري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن فليك، وصل بالفعل إلى المدينة الرياضية للبارسا، وبعد تناول الطعام مع وكيله بيني زهافي، سيتعرف المدرب على منشآت نادي برشلونة وتصوير كلمة ثم سيجتمع مع المدير الرياضي ديكو، وبعد ذلك، مع خوان لابورتا، رئيس النادي.
وبحسب تقارير صحفية، فإن موعد إعلان هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق، سيكون، غدًا الأربعاء.